Calciomercato.it - Vlahovic dalla Juventus al Milan: ecco cosa sta succedendo

Separazione sempre più possibile tra il serbo e i bianconeri: il futuro dell’attaccante potrebbe essere aoNel derby di Torino sarà uno dei tanti assenti. Il suo nome resta comunque uno dei più chiacchierati in casa. Perché il rendimento di Dusannon sta convincendo nel corso di questa stagione.Juve, ipotesiper(LaPresse) – calciomercato.itTanti, tifosi in primis, pensavano e speravano che con il cambio di allenatore i numeri del serbo potessero crescere, ma così non è stato. Vero che il classe 2000 ha superato la doppia cifra di gol stagionali (12), ma le prestazioni sono state troppo altalenanti, passando da gare dove è stato protagonista ad altre in cui non è riuscito minimamente ad essere pericoloso. E per questo il serbo resta un tema su cui discutere, in particolare il suo contratto, in scadenza nel 2026.