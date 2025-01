Sport.quotidiano.net - Vis, Pucciarelli non si fida del Legnago: "L’affronteremo come se fosse la prima"

"Affronteremo ilselain classifica. Sarà un’ occasione per fare punti poiché si gioca in casa ma non scordiamoci che i veneti hanno battuto il Pescara solo qualche settimana fa". Parole, quelle rilasciate da Manuelai microfoni di TMW Radio nel corso della trasmissione A Tutta C, sufficienti a descrivere le difficoltà che attenderanno i biancorossi domani al Benelli (17,30) con ilrinforzatosi: sono ben quattro infatti gli acquisti già definiti in casa biancoazzurra utili per dare nuova linfa alle ambizioni salvezza. La società ha agito infatti tempestivamente sul mercato con almeno un rinforzo per ruolo. Partendo dalla difesa, con l’acquisto di Gregorio Tanco, ex Spezia e Banfield, si è voluto fornire a mister Matteo Contini un profilo di livello internazionale così da migliorare le prestazioni di un reparto, quello difensivo, che con 39 reti incassate risulta attualmente il peggiore dell’ intero girone.