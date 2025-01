Liberoquotidiano.it - "Via il nome Salvini dal simbolo della Lega". Bufala-record del Fatto, Matteo spiana Travaglio con tre sole parole

Leggi su Liberoquotidiano.it

Ma quale cambio di. Il" c'è e rimarrà. Lo chiarisce una volta per tutto la stessa, che smentisce i retroscena diffusi in queste ore. "Al congressosi parlerà di progetti, di come far crescere il partito e l'Italia, delle sfide nazionali e internazionali di cui laè protagonista, di riforme, di lavoro e di sicurezza. Nessun cambio diin vista, nessun arretramento, nessun cambio di progetto: le consuete fantasie giornalistiche saranno smentite dalla realtà come accade da diversi anni". Lo rende noto una nota del Carroccio sull'ipotesi che la dicitura "premier" venga eliminata dalelettorale del partito. Proprio in queste ore, un articolo delQuotidiano dal titolo ", il Nord non tollera più: lui toglie ildal", andava annunciando il cambiamento.