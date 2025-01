Secoloditalia.it - “Via Almirante non si tocca”: il Consiglio di Stato respinge il ricorso sull’intitolazione a Grosseto

Non ci sono motivi ostativi affinché sia intitolata auna via a Giorgio. Così ildiche ha dichiarato non ammissibile ilpresentato nel luglio 2023 dal Pci. Una decisione che archivia le polemiche e zittisce la sinistra più becera e anti-storica.Per l’annullamento dell’intitolazione allo storico leader del Msi voluta dal Comune e contestata da Anpi e altre associazioni di estrema sinistra, era stata fatto unstraordinario al Presidente della Repubblica, con successivo intervento deldi. I ricorsi rossi sono stati cassati con la seguente motivazione: spetta ai Comuni il potere esclusivo di decidere sul nome delle vie, mentre il prefetto è chiamato a decidere se rilasciare o meno l’autorizzazione in base a valutazioni di tutela dell’ordine pubblico o di esigenze di regolarità anagrafica.