Uno per tre | Kvara via il Napoli spende 90 milioni

Nuovo affondo del Psg per il georgiano, ilapre alla cessione immediata col benestare di Conte. Il tecnico azzurro vuole però tre grandi rinforzi Il‘terremota’ il calciomercato di gennaio, solitamente avaro di operazioni della portata che, se andasse in porto, avrebbe quella pertskhelia al Paris Saint-Germain. I francesi sono tornati all’assalto dopo il tentativo fallito della scorsa estate. La novità è che stavolta De Laurentiis ha aperto alla cessione del georgiano, viste le difficoltà fronte rinnovo del contratto. Un’apertura che, per forza di cose, ha il totale benestare di Antonio Conte.Il tecnico è rimasto deluso dal rendimento dell’esterno in questi primi sei mesi, ma naturalmente si aspetta che la cifra intascata venga poi reinvestita per due/tre colpi in entrata.