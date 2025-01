Lanazione.it - Union Basket contro Valdisieve Dragons, trasferta da vincere

Leggi su Lanazione.it

Si torna in campo in serie C maschile. Dopo la pausa natalizia di nuovo in azione, domani, siache. La squadra di Paoletti e Fabbri ospiterà, domani alle 18 alle Toscanini, l’agguerritoin uno sdiretto che può valere il terzo posto. Durante la sosta l’ha giocato un amichevole in Emilia Romagna. "Amichevole positiva a Molinellauna squadra che come noi ha vinto 8 partite su 12; il risultato finale ci ha visto perdere di 3 punti, ma abbiamo fatto tante cose positive e abbiamo giocatoun avversario che aveva principi di gioco diversi da quelli che abbiamo incontrato fino ad ora – commenta coach Paoletti -. Ci siamo presentati con 5 assenze importanti, Bitossi, Bogani, Corsi, Keita e Vignozzi, che spero in parte di recuperare per il match con