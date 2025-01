Ilnapolista.it - Un giorno si parlerà del tempo di Kvaratskhelia

UnsideldiKvara può davvero lasciare Napoli, se non l’ha già fatto, per andare oltralpe o addirittura oltremanica. Il Prometeo azzurro, quello che venne a salvare gli uomini afflitti sull’A16, rivelando loro il fuoco del sogno possibile. Il segreto custodito dalla storia pallonara, quello caro al dio georgiano parente di qualche misterioso dio nascosto dalle nostre parti. L’idolo dei bambini. Tra trent’anni, ci sarà chideldi Kvara come lo è stato di Maradona. E pure, tanta bellezza, grondata a grappoli, raccolta in botti di meraviglia, in recipienti di clamore, è stata bevuta tanto rapidamente da dimenticarne il valore. Per un attimo è capitato anche a me. E’ bastato però chiudere gli occhi e ricordare, come in un roboante flash black, tutto il carico di bellezza racchiusa in uno scricciolo di talento, cosi fragile all’apparenza, cosi potente nella declinazione del gioco.