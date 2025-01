Bergamonews.it - Uccise il figlio a coltellate, per i giudici il delitto “è maturato in un contesto di esasperazione”

Bottanuco. Paolo Corna ha ucciso ilGiambattista animato da “un sentimento di, paura, impotenza, ineluttabilità e totale solitudine di fronte alla drammatica e dolorosa situazione familiare”. Così idella Corte d’Assise motivano la condanna a 9 anni e 4 mesi per il 77enne che, il 3 settembre 2023, accoltellò mortalmente ildi 54 anni nell’appartamento dove la vittima viveva con i genitori a Bottanuco.Rispetto alla richiesta di condanna a 21 anni avanzata dal pubblico ministero Letizia Aloisio, ihanno ritenuto le attenuanti prevalenti rispetto all’aggravante del legame familiare, come aveva chiesto il difensore dell’imputato, l’avvocato Barbara Bruni.In particolare hanno riconosciuto l’attenuante della provocazione per accumulo, considerato il vissuto di Giambattista, fatto di dipendenze da droghe e alcol.