Ilfattoquotidiano.it - Tutti i ricchi alla corte di Trump, anche gli ex nemici Bezos e Zuckerberg: donati 200 milioni per l’inaugurazione, 4 volte più di Obama

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“VOGLIONO ESSEREMIEI AMICI!”. Donaldesulta – in maiuscolo – su Truth Social. Vecchi screzi e rancori sono dimenticati. Ora lo amano davvero. Il comitato che organizzadel 20 gennaio ha già raccolto 200di dollari. Gli amici sono corporation e super-, che mai come quest’anno hanno riversato sul presidente degli Stati Uniti un fiume di denaro. L’affetto è stato tale che non ci sono più biglietti per. Chi ha pagato centinaia di migliaia di dollari per assistervi rischia ora di ritrovarsi senza posto nel settore vip. Ai ‘malcapitati’ tocca sperare in uno dei biglietti messi a disposizione di membri del Congresso e semplici cittadini. Il settore vip, quello che racchiude il cerchio magico di, è però irrimediabilmente perso.