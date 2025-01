Quotidiano.net - Trump condannato ma senza pena. È il primo presidente pregiudicato

di Giampaolo PioliNEW YORKDonaldè statoper 34 capi di accusa relativi a documenti falsi della sua società, usati per occultare un pagamento di 130.000 dollari alla pornostar Stormy Daniels durante la campagna elettorale del 2016. Il denaro serviva a garantirne il silenzio su una presunta relazione con. Tuttavia, il giudice Juan Merchan ha deciso per un’"assoluzione di fatto", assegnando aun "unconditional discharge" per la sua posizione dieletto, pur specificando che l’immunità vale per l’ufficio presidenziale, non per il cittadino che lo occupa. La condanna non comporta pene detentive o pecuniarie, ma segna simbolicamentecome ilnella storia americana ad entrare alla Casa Bianca da "criminale". Il giudice ha definito il caso "straordinario e paradossale" e motivato la decisione con la rielezione del tycoon, sottolineando che "il cittadino Donaldnon avrebbe avuto le stesse tutele".