Ilgiorno.it - Tricarico, la resistenza dell’ironia: “Tornerà un tempo per la poesia. Supereremo questo momento così legato al nulla”

Seregno (Monza e Brianza) –e ironia, per un concentrato di emozioni che tiene viva la lezione migliore della canzone d’autore. Parole e musica di uno degli artisti più originali della scena italiana, capace di uno sguardo lucido e affilato sulla vita e sui tempi che ci sono dati. Oggi alle 21.30 sul palco del Tambourine di Seregno arriverà: al circolo di via Carlo Tenca il cantautore diventato celebre con “Io sono Francesco“ e vincitore del premio della critica al Festival di Sanremo con “Vita tranquilla“ sarà accompagnato dal pianista Michele Fazio.si muoverà fra i temi che più gli sono cari, dalla perdita di libertà e di pensiero critico al rischio di omologazione, alla situazione di precarietà in cui tutti ci troviamo. Che spettacolo sarà? “Ripercorreremo in acustico, pianoforte e voce, questi 25 anni di carriera.