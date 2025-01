Ilgiorno.it - Trenta strade sotto osservazione. Obiettivo ridisegnare la viabilità

cittadineper rilevare i flussi di traffico. L’? È quello di sviluppare la nuova. Da un paio di giorni è iniziata quindi la posa di cavi che attraversano alcune delledel paese di maggior traffico, una su tutte via Desio, così come la posa di alcuni apparecchi ai margini della carreggiata. Si tratta di rilevare gli spostamenti dei veicoli sul territorio per definire un nuovo sistema della mobilità. Così facendo prendono il via le attività per arrivare alla redazione del Pums, il piano urbano della mobilità sostenibile, il piano cioè che servirà a programmare azioni e interventi sul territorio per sviluppare una visione del sistema di mobilità e dei trasporti più accessibile, sicura e meno inquinante, orientata a migliorare la qualità della vita delle persone.