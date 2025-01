Iltempo.it - Treni sospesi sul nodo di Milano, cosa succede. Trenitalia: "Limitare gli spostamenti"

Un guasto alla rete elettrica sta provocando disagi sulla circolazione ferroviaria bloccando le direttrici- Genova,- Venezia e- Bologna. Trecancellati in partenza (per Verona, Bozzolo e Reggio Calabria), ritardi fino a tre ore, come il Frecciarossa diretto a Napoli Centrale delle 7.30 e fermo in cima al tabellone. Difficile la situazione alla stazione Centrale didove per via delle "verifiche alla linea elettrica", scattate intorno alle 7, neldiè stata sospesa la circolazione. Dal tabellone risultano ritardi tra i 180 e i 30 minuti per le partenze mentre per gli arrivi si va dai 35 agli 80 minuti. "Si consiglia di evitare ogliin treno a quelli strettamente necessari e di riprogrammare i viaggi rinviabili", si legge sul sito ditalia.