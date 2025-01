Agi.it - Treni sospesi a Milano, guasto alla linea elettrica. Ritardi e cancellazioni

AGI - "Si consiglia di evitare o limitare gli spostamenti in treno a quelli strettamente necessari e di riprogrammare i viaggi rinviabili". E' quanto si legge sul sito ditalia, dopo la sospensione della circolazione ferroviaria, a partire dalle 7.50 di questa mattina, sulle linee- Genova,- Venezia e- Bologna per verifiche tecnichenel nodo di, tra Centrale e Lambrate. Istanno registrando. La circolazione è regolare sulla- Torino. Poco dopo le 11, Fs ha comunicato che "la circolazione ferroviaria è in graduale ripresa per i collegamenti da e per Venezia e Genova. Sono ancora in corso le verifiche tecnicheper i collegamenti da e per Bologna".dell'Alta Velocità direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti: • FR 9700 Venezia Santa Lucia (5:39) -Centrale (8:12) • FR 9604 Brescia (6:42) - Napoli Centrale (12:08) • FR 9611 Torino Porta Nuova (6:50) - Napoli Centrale (12:38) • FR 9519 Torino Porta Nuova (7:00) - Salerno (14:08) • FR 9515Centrale (7:10) - Salerno (13:13) • FR 9707Centrale (7:45) - Trieste Centrale (13:08) • FR 8803Centrale (7:50) - Bari Centrale (15:27) • FR 9709Centrale (8:15) - Venezia Santa Lucia (10:42) • FR 9613Centrale (8:30) - Napoli Centrale (13:13)dell'Alta Velocità che oggi non fermano aCentrale: • FR 9508 Roma Termini (6:00) - Bardonecchia (12:20) • FR 9710 Genova Brignole (6:58) - Venezia Santa Lucia (11:12) • FR 9583 Torino Porta Nuova (8:00) - Reggio Calabria Centrale (19:02) • FR 9587 Torino Porta Nuova (10:00) - Reggio Calabria Centrale (21:24) • EC 41 Genève (5:27) - Domodossola - Venezia Santa Lucia (12:42): ferma aCertosa