Tragedia a Roccaraso: muore suicida un giovane militante, annullata la convention di Forza Italia

Antonio Tajani annuncia la sospensione della kermesse “Azzurrinvetta“, che si è aperta nel pomeriggio a Rivisondoli: «È morto Luca Palmegiani», un giovanissimo delegato diche, stando alle prime ricostruzioni, sarebbe precipitato dal quarto piano di uno degli alberghi trae Rivisondoli. L’incidente è avvenuto intorno all’ora di pranzo.«Abbiamo sperato che ce la facesse ma non è andata così», ha aggiunto Tajani. Il suicidio è avvenuto in pieno centro, all’hotel “Suisse” in via Roma. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il 118 che ha trasferito ilin ospedale a L’Aquila. Le sue condizioni sono apparse da subito disperate, poi il decesso.Luca Palmegiani ha pubblicato il messaggio d’addio su InstagramLa vittima è undidi Latina, Luca Palmegiani, che era stato anche coordinatore dei giovani del partito nel capoluogo pontino.