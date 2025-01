Secoloditalia.it - Telefonata Meloni-Biden, congedo nel segno di amicizia e stima: “Grazie per il ruolo leader dell’Italia in G7, Nato e Ue”

Leggi su Secoloditalia.it

Giorgialo ha dimostrato coi fatti in missioni, bilaterali e vertici allargati. E lo ha ribadito verbalmente ancora una volta due giorni fa nel corso della conferenza stampa di fine anno slittata al 9 gennaio: alla base del suo agire politico una capacità di dialogo a 360 gradi con tutti icon cui è chiamata a confrontarsi, daa Trump (tanto per fare un esempio). Ora, laintercorsa tra la premier e e il presidente Usa uscente, dopo l’annullamento del viaggio in Italia delamericano – a causa dei devastanti incendi che in California hanno finora provocato 11 morti e danniti per 150 miliardi – lo conferma una volta di più, sia sui temi affrontati, che per i toni del colloquio telefonico.tra, il saluto del presidente Usa traE allora, come fa sapere Palazzo Chigi: «Il Presidente del Consiglio, Giorgia, ha avuto una conversazione telefonica con il Presidente degli Stati Uniti d’America, Joe, al quale ha voluto anzitutto esprimere i sentimenti di solidarietà suoi personali e del Governo italiano per le terribili devastazioni causate dagli incendi in California».