Tavola della Riconciliazione e Pace al lavoro per il Cammino Benevento-Pietrelcina

Tempo di lettura: 2 minutiAllain vista delprogrammato per il mese di maggio: in preparazione del tradizionale appuntamento, promosso dalle Acli provinciali di, tra le varie iniziative sono previsti incontri tematici negli istituti scolastici. “Chiediamo al mondo del Terzo settore, ai sindacati e alla società civile di partecipare ai lavori mettendo al centro il coraggio. Saranno le adesioni a determinare il successoXI edizione deldi, 12 chilometri con partenza dae arrivo a, meta importante del pellegrinaggio terreno” dichiara Filiberto Parente. “Riprendere ilvuol dire mettersi in viaggio, condividere e costruire insieme con coraggio profetico un percorso che disegna un futuro di unità, di condivisione, di