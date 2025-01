Suzanna scomparsa da casa dal 10 Gennaio | le ricerche in tutto il Lazio L’appello della famiglia

Leggi su Dayitalianews.com

Kocibelli, 63 anni, ènella mattina di venerdì 10, senza lasciare alcuna traccia. La donna, residente nel quartiere Prima Porta, a nord di Roma, si è allontanata dalla propria abitazione intorno alle 7:30, orario desunto dall’ultima consultazione del suo cellulare, lasciato a.I familiari, visibilmente preoccupati, hanno lanciato l’allarme e chiesto l’aiuto delle autorità ecittadinanza per ritrovarla.Dettagli sulla, che sta attraversando un periodo di fragilità emotiva, è uscita disenza documenti, denaro o abbonamento per i mezzi pubblici. Non si sa dove potrebbe essersi diretta, ma l’assenza di mezzi per spostarsi complica ulteriormente le.Al momento, indossava un giaccone double-face, con un lato di colore marrone e l’altro bianco, e portava un paio di occhiali da sole con montatura nera e brillantini.