Gossipnews.tv - Striscia La Notizia: Nuovo Tapiro Complicato a Mariotto!

Leggi su Gossipnews.tv

Guillermoriceve un altrod’Oro e racconta la sua verità sul fuorionda di Ballando con le Stelle. Ecco che cosa è accaduto!Di recente, Guillermo, stilista e giudice iconico di Ballando con le Stelle, ha ricevuto und’Oro da Valerio Staffelli, inviato dila. Questa nuova consegna non è stata solo un’occasione per un confronto acceso, ma anche il momento in cuiha deciso di fare chiarezza su un episodio controverso. Durante una delle ultime puntate del dance show, un fuorionda aveva scatenato critiche e alimentato polemiche, costringendo il giudice a scusarsi pubblicamente con il pubblico e la conduttrice Milly Carlucci.Nel corso della breve intervista, Staffelli ha affrontatochiedendogli conto della frase pronunciata durante la semifinale, una frase che aveva creato sconcerto tra i fan dello show.