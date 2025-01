Ilgiorno.it - Stadio Berlusconi? Niente da fare. Perché il Brianteo non porterà il nome del Cavaliere

Monza, 11 gennaio 2025 – “È una cosa pazzesca, meglio non pensarci sennò mi si rovescia l’umore”. Il senatore Adriano Galliani sbotta così riguardo a quanto accaduto giovedì sera al Consiglio comunale di Monza. Il vecchionon sarà intitolato a Silvio. Alla fine, il centrodestra che lo aveva proposto, per uscirne con onore, ha ritirato la mozione ed è uscito dall’aula. Le dinamiche politiche Almeno per il momento, la questione è stata accantonata, prima di venire ufficialmente bocciata da un voto. “Impossibilediversamente con gli attuali equilibri politici”, il ragionamento del centrodestra, dato che la maggioranza di centrosinistra al governo della città con il sindaco Paolo Pilotto aveva fatto ampiamente capire dopo una seduta dai toni sulfurei che avrebbe bocciato la proposta partita a suo tempo come prima firmataria dalla consigliera Martina Sassoli.