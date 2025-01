Tvplay.it - Sorpresa in casa Roma, il big può dire addio: c’è già stata la prima offerta

Leggi su Tvplay.it

Il mercato in uscita dellapotrebbe rivelare delle sorprese: Ranieri accetterà di buon grado la cessione?Si preannuncia un mercato di gennaio molto movimentato in. D’altronde i giallorossi, che finalmente stanno trovando un po’ di continuità di risultati, sono al terzo allenatore. I due cambi sulla panchina hanno inevitabilmente impattato su moduli, tattiche, gerarchie e richieste da parte dei tecnici che si sono susseguiti sul campo di allenamento di Trigoria. Gennaio è l’occasione per mettere qualche punto esclamativo e consegnare a Ranieri una squadra quanto più congeniale alla sua idea di calcio.in, il big può: c’è giàla(ANSA) TvPlay.itIl primo a fare le spese di questi cambiamenti è stato Le Fèe. Poco spazio e poco apporto, e lazione Sunderland sembra essere l’unico modo per rilanciare la carriera e impeche l’investimento giallorosso su di lui vada totalmente perduto.