Slot, gratta e vinci e scommesse nel 2023 giocati 98 milioni di euro

Il gioco d’azzardo è una piaga che non risparmia il Sud Milano. In un contesto più generale, che stima la presenza di 18di giocatori in Italia, nela San Giuliano sono stati bruciati 98ditramachine,sportive. Importi che, nello stesso anno, sono stati pari a 55dia San Donato e 46a Peschiera Borromeo. "E il costo sociale, inestimabile, è elevatissimo: crisi familiari, perdita di lavoro, attività illegali, debiti, usura". Ad affermarlo sono i rappresentanti del Decanato locale, che comprende le comunità cattoliche di San Donato, San Giuliano, Peschiera Borromeo, Mediglia e Pantigliate. E che il 20 gennaio porterà a San Giuliano lo spettacolo "Gran Casinò", un monologo contro la ludopatia. La piéce della compagnia "Itineraria teatro", recitata da Fabrizio de Giovanni e presentata nel 2017 anche alla Camera dei Deputati, andrà in scena al Movie Planet.