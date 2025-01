Ilveggente.it - Sinner è spalle al muro: i tifosi sono già in apprensione

ale idel tennistagià in. Certo, c’è chi la legge in maniera diversa questa cosa. Ma il rischio è enorme Da domani si comincia a fare sul serio. Da domani si scende in campo per vincere il torneo. L’Australian Open è ai nastri di partenza e Jannik, numero uno al mondo, è pronto a difendere quel titolo conquistato lo scorso anno. Difficile, per tanti motivi che nel corso di queste settimane vi abbiamo spiegato, ma non impossibile, perché sappiamo tutti, e lo abbiamo visto, quanto è forte l’azzurro.al: igià in(Lapresse) – Ilveggente.itIl sorteggio, c’è da dirlo, è stato favorevole. Anche se cimoltidell’azzurro che già hanno capito – o almeno questele previsioni di tutti – come potrebbe andare a finire.