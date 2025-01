Ilrestodelcarlino.it - Sì ai piani di recupero di otto edifici. Approvati i lavori di demolizione

Perche sorgono in centro e nella campagna di Civitanova sono statidalla Provincia idigià deliberati dal Comune, e che danno il via a varianti al Piano regolatore perdisu richiesta dei privati. Alcuni interventi sono limitati da prescrizioni conservative.su nove i progetti accolti – uno respinto dall’ufficio tecnico – e la pratica ha passata senza rilievi sostanziali l’esame della Provincia. La valutazione generale ha escluso ulteriore impatto urbanistico su una città che ha già un consumo di suolo record in provincia, come rilevato dallo studio di Arpa Marche. Queste le strutture interessate: in via Fonte Girone (proprietario Giorni Ciarapica), in via della Vela ai numeri 90-92-94 all’angolo con via Hermada (ex Solaris, proprietaria Elisabetta Astorri); in via Cesare Battisti ai numeri 13-15-17 famiglie Campugani, Gabellieri, Melnyk); in contrada Asola numero 37 (Paola Bindelli); in contrada Piane Chienti numero 28 (Andrea Mei); in via Vela numero 63 (Giuseppe Marcanti); in via Cristoforo Colombo numeri 348-352 (statale Adriatica, proprietaria la famiglia Perini); in corso Garibaldi ai numeri 92-94 (Angelo Frenquelli).