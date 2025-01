Sport.quotidiano.net - Sella, uno sgambetto alla capolista. Di Paolantonio: "Ripartire da Milano"

Aria di derbyBaltur Arena: domani alle 18, arriva laRimini di Sandro Dell’Agnello. Un quasi testacoda pericoloso, visto il periodaccio che stanno attraversando i biancorossi, sconfitti sette volte nelle ultime otto gare e senza vittorie ormai da un mese (contro Nardò l’ultimo hurrà dopo un supplementare il 15 dicembre). Di fronte, il meglio della Serie A2, i romagnoli che oggi stanno battendo la forte concorrenza di Udine e Cantù, prime inseguitricivetta di uno dei campionato più equilibrati e competitivi degli ultimi vent’anni. Quaranta minuti quindi che per lahanno tutte le sembianze di una ripidissima montagna da scalare, ma accompagnata dal supporto della sua gente e con l’urgenza massima di tornare a conquistare i due punti. "Stiamo portando avanti un’altra settimana di allenamenti intensi, sempre con grande impegno e attenzione, come d’altronde i ragazzi fanno da inizio stagione – dicevigilia Di, che prende da esempio l’ultima gara disputata dai suoi, seria, attenta e coraggiosa, in casa dell’Urania.