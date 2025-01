Iodonna.it - Secondo le ultime ricerche, gli uomini sono sempre più appassionati di medicina estetica, cura della pelle e, naturalmente... dei capelli

La mania dei face mask selfie ha conquistato anche gli, ormai esperti di. Dal cantante Damiano David all’attore Chris Pratt passando per Stefano De Martino, Taylor Lautner e Manu Rios, non c’è star internazionale o italiana che, sui social, si astenga dal mostrarsi esperta di skincare e con una bella maschera in tessuto in posa sul viso. Mode a parte, che il mercatobellezza uomo stia registrando aumenti di fatturato da capogiro è sotto gli occhi di tutti. Caduta: 10 cibi che li rinforzano X Leggi anche › Skincare uomo e grooming: le novità per la bellezza al maschile Bellezza maschile, i dati in crescitaI dati, per fortuna, parlano più dei social:Statista, a livello globale, solo nel biennio 2021-2023, il compartobellezza maschile è cresciuto del 13,5 per cento.