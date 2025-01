Liberoquotidiano.it - Scuola, cambiano pagelle di elementari e medie: le novità

(Adnkronos) -di nuovo leallaprimaria.anche alle. Alletornano i giudizi sintetici, mentre per quanto riguarda leil voto in condotta si esprimerà in decimi con un peso sulla promozione di fine anno. Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha firmato l'ordinanza che definisce le modalità di valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli studenti dellaprimaria e del comportamento degli studenti dellasecondaria di primo grado. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, nellaprimaria dunque la valutazione sarà espressa attraverso giudizi sintetici, da 'Ottimo' a 'Non sufficiente', correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti per ciascuna disciplina, compreso l'insegnamento dell'educazione civica.