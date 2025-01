Ilgiorno.it - Scuola 2025-26 in Lombardia: la mappa fra accorpamenti e nuovi indirizzi

Milano, 11 gennaio– Traal debutto e altri che arrancano, si è già al lavoro per disegnare l’anno scolastico/26. Scenderà ancora il numero di autonomie scolastiche in: per effetto del calo demografico e del piano di dimensionamento regionale, a settembre saranno 1.108 in, sette in meno di quest’anno, che già ne aveva perse 21. Restano le scuole, ma sotto i 600 alunni scatta l’accorpamento ad altri istituti e si perde la dirigenza scolastica. A Milano città, per quanto riguarda il primo ciclo, si fonderanno gli istituti comprensivi Guido Galli (con 687 iscritti) e Cinque Giornate (che ne ha 584): andranno a formare un unico istituto con 1.200 alunni. Nel quartiere di Lambrate è prevista la realizzazione di due nuove scuole (Rubattino e Rimembranze) che condizioneranno il quadro dell’offerta.