Scontrino choc a Roma due colazioni a 86 euro Ma il cliente fa mea culpa | Ho imparato la lezione

Di scontrini pazzi ne abbiamo parlato spesso, anzi per un certo periodo sono diventati uno dei principali argomenti sui social. Dalla pizzeria che si è fatta pagare il cartone per la pizza ai 50 centesimi per il cubetto di ghiaccio nel caffè, sono tantissimi i casi di scontrini pazzi con costi alle stelle e l’ultimo caso viene da, dove un avvocato ha dovuto sborsare la bellezza di 86per duesalatissimeUn avvocato ha raccontato la sua disavventura all’edizionena de Il Corriere della Sera, spiegando che voleva offrire una colazione, o meglio un brunch, ad una suain attesa dell’udienza. Si sono seduti in uno dei bar più famosi e rinomati die hanno ordinato un panino, una pizzetta, un croissant, un litro d’acqua e un caffè. Un brunch che normalmente non supererebbe la cifra di 10, ma che nel prestigioso e antico locale diè costato la bellezza di 86