Donnapop.it - Sapete che Patty Pravo e Riccardo Fogli hanno avuto una storia? Si sono sposati, ma…

due artisti con una lunga carriera alle spalle, molto amati e apprezzati dal grande pubblico.chestati insieme? Scopriamo tutto ciò che riguarda la loro contrastatad’amore!Leggi anche: Qual è il vero nome della cantate Carlotta? Che fine ha fatto e oggi cosa fa? Ecco le sue canzoni famose!Ebbene sì:stati marito e moglie, anche se il loro matrimonio non havalore legale in Italia. Arrivati all’altare in Scozia, le nozze tra i duestate celebrate, infatti, con un rito non previsto nella nostra penisola. Come mai i due non sinel territorio italiano? Di seguito tutti i dettagli! View this post on InstagramA post shared by(@official), tutto sulla lorostati?Innamoratissimi,deciso di sancire la loro relazione con il matrimonio.