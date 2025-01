Unlimitednews.it - Sacramento passa a Boston, vincono Oklahoma e Milwaukee

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – I campioni in carica cadono ancora. Dopo aver perso coned essersi prontamente rialzati battendo Denver, i Celtics si arrendono in casa contro i Kings cheno agiocando un grande ultimo quarto e imponendosi 118-97. Prestazione da dominatore assoluto per Domantas Sabonis che chiude con una doppia doppia da 23 punti e ben 28 rimbalzi. Il gigante lituano trascinache in totale ne porta cinque in doppia cifra. Il miglior realizzatore dei Kings è DeMar DeRozan che ne fa 24 (9 gli assist), poi ci sono i 22 di Malik Monk (8 assist), i 19 di Keegan Murray e gli 11 dalla panchina di Devin Carter.crolla nell’ultimo quarto e lascia il TD Garden con una sconfitta sulle spalle nonostante i 28 punti di Jaylen Brown e la doppia doppia di Kristaps Porzingis (22 punti e 10 rimbalzi), gli unici ad andare in doppia cifra.