Ilrestodelcarlino.it - Sab Group-San Marino. Sfida da ex per Mascetti

Si ricomincia. Dopo la sosta natalizia, la SabRubicone in volley è pronta a tornare in campo nel torneo di serie B maschile. Oggi, alle 17.30, la squadra gialloblù, capolista del girone in coabitazione con Osimo e Assisi, ospiterà infatti San, ottava forza del raggruppamento E, arrivata fin qui con 17 punti, dieci in meno rispetto ai 27 dei padroni di casa. Quella coi sammarinesi non è una partita come le altre per coach Stefano, che sul Titano ha trascorso quasi 11 anni tra Nazionale, club e giovanili. "Molti dei ragazzi della B del Sanli ho visti crescere – conferma il tecnico –, non potrò mai dimenticare tutte le esperienze vissute insieme. Per di più al timone della squadra c’è Marco Ricci, con cui ho condiviso per anni pallavolo e amicizia"., messo da parte il libro dei ricordi, passa poi ad analizzare l’avversario dal punto di vista tecnico: "Sanquest’anno si è rinforzata con l’arrivo di due ottimi giocatori al centro e come opposto, avendo già negli altri ruoli molta qualità.