Lopinionista.it - Ronzulli: “Forza Italia si diversifichi ma senza indebolire il governo”

Leggi su Lopinionista.it

ROMA – “Dobbiamo portare avanti le nostre proposte politiche, diversificandoci da quelle di Fratelli d’e della Lega, ma in modo costruttivo, non indebolendo ilpresentandoci come il partito che lo mette in difficoltà. E’ un messaggio che non deve passare altrimenti gli elettori non ci capiscono. Evitiamo di perdere tempo in battaglie di retroguardia, che non sono nel nostro Dna. Non si presentano emendamenti per dare fastidio, oppure perché si mettono sul tavolo come minaccia per ottenere merce di scambio, come abbiamo fatto la settimana scorsa sulla separazione delle carriere. Né dobbiamo abbandonare le idee per cui abbiamo combattuto e che hanno contribuito a farci crescere in questi anni. Non si può fare la battaglia in favore della scienza e dell’importanza di vaccinarsi, che ci ha salvato dalla pandemia, e poi chiudere gli occhi quando ildecide di cancellare le multe ai no vax”.