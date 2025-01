Iltempo.it - Roma, la riapertura del Ponte Ferro slitta ancora. Salta il programma di Gualtieri

laal traffico deldell'Industria, odi, chiuso da luglio 2023 per lavori finanziati con fondi del Giubileo. Sull'inaugurazione del nuovo(letteralmente nuovo, visto che sarà ricostruito quasi da zero) si sono susseguiti gli annunci del Campidoglio: all'inizio ladefinitiva sarebbe dovuta avvenire a settembre scorso, poi a dicembre, infine entro questo mese, come il sindaco Robertoha dichiarato nel discorso per i tre anni di mandato. Ora però ad aggiornare il cronoè Anas, che si sta occupando della ricostruzione dell'infrastruttura e secondo cui l'apertura avverrà entro la prima metà di febbraio. Un altro rinvio di circa 15 giorni rispetto agli ultimi annunci del sindaco, motivato però dalla grande complessità dei lavori in corso.