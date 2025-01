Pronosticipremium.com - Roma all’esame Bologna, il marchio Italiano si vede: l’analisi tattica del match

È giro di boa signori. Ridendo e scherzando siamo giunti alla prima giornata del girone di ritorno di Serie A, apertasi con l’1-1 tra Lazio e Como, e al netto dei recuperi causa rinvii e Supercoppa Italiana, parte una seconda metà di stagione che deve essere di conferme per qualcuno, di rinascita per altri. Fa parte del secondo gruppo la, che sembra finalmente aver imboccato la strada giusta dopo mesi agghiaccianti, ma il 10° posto a -12 dal piazzamento Champions non può far sorridere. Dopo la grande vittoria nel derby ecco la trasferta di, tosta da affrontare ma ugualmente fondamentale per classifica e morale.Felsinei al momento in 7ª posizione, ultima piazza Europa, a 28 punti, con 5 lunghezze di vantaggio sui giallorossi, cosa che sottolinea ancor di più il peso dei tre punti in palio.