Donnaup.it - Ricicla dei vecchi maglioni e decora la tua casa: tante idee facilissime!

Leggi su Donnaup.it

deila tua!Con il Natale alle porte bisognare di tutto per poterre lasecondo il proprio stile.ndo creerai dellezioni a costo zero che sbalordiranno amici e parenti.In questa pagina, ad esempio, potrai scoprire com’è semplicere deisepolti nell’armadio e realizzare degli ornamenti sfiziosi.Con il fai da te potrai realizzare degli ornamenti spettacolari utilizzando solo deiche ormai sono diventati inutilizzabili.deila tua!Recupera tutto il materiale che ti serve e mettiti a lavoro:ALBERI DI NATALERecupera un cartoncino e dopo avergli dato la forma del classico abete rivestilo con un maglioncino che ormai non utilizzi più.