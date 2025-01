Lanazione.it - Riapre la Vicinale dopo la frana. Messo in sicurezza il versante. Ora bisogna pensare al futuro

stamani la strada che da Terrigoli porta a Montecuccoli e poi a Barberino del Mugello: colpita nella notte fra mercoledì e giovedì da unapoco prima dell’abitato di Gavazzoli, la via è rimasta chiusa per due giorni per dar modo alla ditta incaricata di mettere la sede stradale in, che ha previsto l’opera di sgombero della strada e di contenimento delto. La via Stradadel Molino che da Vernio porta a Gavazzoli è stata interrotta giovedì alle 5 da un movimento franoso che per circa 15 metri ha invaso per oltre metà la carreggiata. La piccola frazione di Gavazzoli, a monte della, non è comunque mai rimasta isolata, perché è stato sempre stato possibile utilizzare il collegamento con Barberino. La ditta incaricata ha lavorato celermente nella giornata di ieri anche grazie al cessare della pioggia che invece giovedì aveva ostacolato il lavoro.