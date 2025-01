Renzi avverte Meloni | fase zen finita Non siamo sudditi centro decisivo

Leggi su Ildenaro.it

Firenze, 11 gen. (askanews) – Non è solo un compleanno e non è solo una kermesse politica. A Firenze al teatro Cartiere Carrara Matteoriunisce per i suoi 50 anni il popolo di Italia Viva – gli organizzatori parlano di 2mila persone nella struttura in riva all’Arno -, ma anche per lanciare una proposta politica, un’idea di “” che, degasperianamente, “guarda a sinistra” e, insieme, un monito alla premier Giorgia: lazen è, “non, non stiamo a cuccia”. Si sente in campo, archiviata “l’inchiesta farlocca e vergognosa” sulla fondazione Open, ora si fa politica sul serio e l’orizzonte sono le elezioni politiche dove ilsarà “”. Ecco, dice, perchè anche il “2-3%” di consensi di un partito come Italia Viva fa paura tanto che contro l’operazione“le sorelle della Garbatella” tirano fuori “nottetempo” la norma “ad personam” sulle conferenze all’estero.