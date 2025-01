Tpi.it - Quinta Dimensione – Il futuro è già qui: Barbara Gallavotti su Rai 3, anticipazioni e ospiti dell’11 gennaio 2025

– Ilè già qui:su Rai 3,Questa sera, sabato 11, su Rai 3 dalle 21,45 va in onda una nuova puntata di– Ilè già qui, la trasmissione condotta dache torna dopo il successo dello scorso anno. Un programma di approfondimento e divulgazione scientifica per raccontare, con un linguaggio accessibile e immediato, ciò che avviene alle frontiere della scienza. Di seguito lee glidi questa sera.L’Intelligenza Artificiale è probabilmente la più potente tecnologia mai sviluppata e sta cambiando la vita dell’uomo in una misura e a una velocità mai avvenuta in tutta la storia dell’umanità. Ma si conosce veramente cosa è e cosa può fare?Dalla medicina alla preparazione dei cibi, dalla cybersicurezza ai robot umanoidi, con il supporto di contributi grafici innovativi e la collaborazione di esperti edi primissimo piano, “” racconterà come funziona l’intelligenza artificiale e come ha fatto correre ilverso le persone.