Ilgiorno.it - Quindici milioni sotterrati in giardino a Gussago: la sentenza a 4 anni è definitiva. I coniugi rottamai presto liberi

Brescia – La loro storia aveva fatto scalpore. Marito e moglie di mestiere, nessuna grana giudiziaria alle spalle se non bazzecole amministrative, casa senza fronzoli a, utilitaria senza pretese in garage, si scoprì che avevano interrato inun bel gruzzolo. Su per giù 15, compresi i contanti rinvenuti nella mansarda del figlio, poco più che ventenne. Arrestati nell’autunno 2022, Giuseppe Rossini, 47, e Silvia Fornari, 43, sono stati condannati in abbreviato a 4. Lae a breve - si parla del prossimo maggio -, saldati per intero i conti con la giustizia, torneranno in libertà. Sempre che il loro avvocato, Lorenzo Cinquepalmi, non chieda la liberazione anticipata. Sonodallo scorso novembre, per revoca della misura cautelare, anche il figlio dei Rossini, Emanuele, e la zia (sorella di Silvia) Marta Fornari, che erano stati condannati a tree dieci mesi.