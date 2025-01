Formiche.net - Quantum Revolution. Così Usa e Cina competono sul futuro dell’ordine globale

La corsa alla supremazia nella tecnologia quantistica rappresenta una delle sfide più decisive del XXI secolo, catalizzando una competizione serrata tra Stati Uniti e. Mentre la rivoluzione dell’Intelligenza Artificiale ha catturato l’attenzione, la tecnologia quantistica si sviluppa con implicazioni altrettanto, se non più, profonde. E la competizione nello sviluppo di questa tecnologia, esattamente come nel caso dell’IA, è pregna di ricadute in termini geopolitici. In un articolo pubblicato su Foreign Affairs i tre autori Charina Chou, James Manyika e Hartmut Neven, tutti e tre esponenti della gerarchia di Google, offrono una panoramica complessiva della situazione.La, con un imponente investimento di 15,3 miliardi di dollari e il suo centro nazionale per la scienza quantistica, ha fatto passi significativi in questa direzione.