Quanti guai per Inzaghi e coperta cortissima | a rischio anche l’uomo mercato

Tante assenze per l’allenatore dell’Inter in vista della trasferta di domenica pomeriggio in campionato contro il VeneziaSarà un’Inter decimata quella che domani farà visita al pericolante Venezia, nella prima giornata del campionato di Serie A. Tante assenze per Simoneper la trasferta in Laguna, specialmente nel reparto difensivo.e Calhanoglu (LaPresse) – Calcio.itL’unico a rientrare tra i convocati sarà Pavard, mentre Acerbi resta ancora ai box e punta a tornare a disposizione nella successiva gara di San Siro contro il Bologna. A Venezia non ci sarà neBisseck, che sarà out per almeno due settimane saltando sicuramente quattro gare, compresa la sfida di Champions con lo Sparta Praga. Ancoracorta quindi nel reparto difensivo per l’allenatore piacentino, che domani dovrà rispolverare Darmian da braccetto destro (Pavard partirà inizialmente dalla panchina) insieme a de Vrj e Bastoni.