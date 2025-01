Napolipiu.com - PSG-Napoli incontro per Kvara, Pellegrini e Galeno nel mirino

Leggi su Napolipiu.com

PSG-pernel">Previsto un faccia a faccia la prossima settimana per il georgiano. Gli azzurri studiano già i possibili sostituti.La trattativa tra PSG epertskhelia entra nel vivo. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, è in programma unla prossima settimana tra i due club per discutere il trasferimento del georgiano già a gennaio.Il giornalista di Sky Sport svela i dettagli: “Il PSG è pronto a offrire 70-75 milioni cash. L’alternativa è l’inserimento di Skriniar in prestito con stipendio a carico del, per un’operazione complessiva da 80 milioni”.Il club azzurro non vuole farsi trovare impreparato e studia i sostituti. Di Marzio conferma: “Ilpunta forte su Lorenzodella Roma e segue con interessedel Porto”.