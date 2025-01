Ilveggente.it - Pronostico PSG-St. Etienne: numeri impietosi e disastro annunciato

Psg-St.è una partita valida per la diciassettesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, diretta tv, probabili formazioni,.Con un gol di Dembele arrivato in pieno recupero, il Psg è riuscito a portare a casa il primo trofeo della propria stagione. La vittoria contro il Monaco potrebbe dare un importante slancio alla formazione allenata da Luis Enrique, alla ricerca, pure, di innesti importanti in questa sessione di calciomercato: uno su tutti, quel Kvara del Napoli che sembra essere davvero a un passo.Psg-St., Ligue 1: streaming, formazioni,(Lapresse) – Ilveggente.itAnche in uscita, come sappiamo, i parigini dovrebbero piazzare qualcosa: e la Juve è molto interessata a Kolo Muani, quell’attaccante che con il tecnico spagnolo di spazio non ne ha quasi mai trovato e che ha una valigia in mano solo da chiudere.