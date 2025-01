Lanazione.it - Presa la “ladra in monopattino”: accusata di furti a raffica negli ospedali di Pisa

Leggi su Lanazione.it

, 11 gennaio 2025 – Un’ondata dinei dueditra il 1° luglio e il 17 settembre 2024: le denunce piovevano e sembrava che non ci fosse traccia del colpevole, ma oggi i carabinieri fanno sapere di aver identificato e arrestato una donna di 48 anni. E’di numerosidi borse, portafogli e altri oggetti contenenti denaro e carte di pagamento, con un modus operandi che ha destato particolare allarme, soprattutto per le modalità con cui venivano presi di mira i pazientieri. Le indagini, condotte dalla Sezione Operativa del Comando Compagnia Carabinieri di, hanno rivelato che iavvenivano con frequenza in aree riservate al personale medico e paramedico e nelle stanze dei pazienti, approfittando di momenti di assenza dovuti a interventi chirurgici, esami o addirittura durante i parti.