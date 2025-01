Anteprima24.it - Potenza-Benevento, più forti del ‘rischio neve’: ecco quanti saranno i tifosi giallorossi al “Viviani”

Tempo di lettura: < 1 minutoSi è chiusa stasera alle 19 la vendita dei biglietti per il settore ospiti dell’Alfredodove domani (ore 19:30) è in programma, match valido per la 22esima giornata del girone C di Serie C. Nonostante le preannunciate condizioni meteo avverse con il serio rischio di un rinvio della gara per neve,oltre 150 iche seguiranno Berra e compagni in questa difficile trasferta. Le previsioni meteo indicano una forte probabilità di precipitazioni nevose che dovrebbero interessare il capoluogo a partire dalla mezzanotte di oggi fino a tutto lunedì. Ilha raggiuntoin pullman nel primo pomeriggio e per ora il match è confermato, ma chiaramente sarà necessario attendere domani per capire l’evolversi della situazione.