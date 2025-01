Lanazione.it - Pisa, tenta di accoltellare un carabiniere: arrestato per tentato omicidio

, 11 gennaio 2025 – Una notte di terrore a, in zona Porta a Mare, dove solo il tempestivo intervento dei carabinieri del Radiomobile ha evitato una potenziale tragedia. Un uomo, con il volto travisato e armato di coltello, è statocon l'accusa ditoe resistenza a pubblico ufficiale. L’allarme è scattato intorno alle 5,20 della scorsa notte. Durante un servizio di controllo del territorio in via II Settembre la pattuglia dei militari ha notato un individuo con il volto coperto da un passamontagna e armato di pugnale. L'atteggiamento sospetto e la presenza dell'arma hanno immediatamente allertato i militari, che hanno intimato l'alt all'uomo. L'uomo, alla vista delle forze dell'ordine, hato la fuga a piedi, dando il via a un breve inseguimento. La situazione è poi rapidamente degenerata in una violenta colluttazione.