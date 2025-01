Piromane maldestro | dà fuoco all’auto della moglie ma si brucia al volto

Leggi su Dayitalianews.com

Dopo l’ennesima lite con laha preso la sua auto, l’ha cosparsa di benzina e le ha dato, provocando un’esplosione che gli ha provocato delle ustioni al. L’ennesima storia di violenza sulle donne che si è consumata a Sermide, nel mantovano.L’auto data alle fiamme dopo l’ennesimo litigioProtagonista di questa brutta storia è un 36enne extracomunitario, già denunciato dai carabinieri per maltrattamenti nei confrontiche aveva deciso di fuggire via di casa e rifugiarsi in una comunità protetta insieme ai figli minorenni.Nonostante tutto la donna ha poi deciso di ritornare a casa e riprendere la convivenza col marito, dandogli un’altra opportunità, ma la pace è durata pochissimo. Dopo pochi giorni è infatti scoppiata l’ennesima lite e la, per fuggire alle violenze del marito ubriaco, se n’è andata di casa con i suoi figli da un conoscente.