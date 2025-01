Nerdpool.it - Peter Pan’s Neverland Nightmare: rivelato il mostruoso Capitan Uncino ed una sbandata Campanellino

Dopo Winnie the Pooh: Sangue e Miele e il suo recente – e molto più positivamente accolto – sequel, il terzo capitolo dell’Universo dell’infanzia contorta, alias il “Poohniverse”, arriverà nelle sale il 13 gennaio per una durata di tre giorni prima di essere trasmesso in streaming in un secondo momento.Il poster e il teaser rilasciati in precedenza ci hanno permesso di dare una prima occhiata a questa malvagia incarnazione del “ragazzo che non voleva crescere”, e queste immagini promozionali mettono in evidenza nuove terrificanti versioni di.Secondo il regista Scott Chambers,è stata reimmaginata come un maschio nato biologicamente di nome Timmy, che Pan tiene in riga nutrendolo con “polvere di fata”.Non rientrava nei criteri per essere mandata a tutti gli effetti sull’Isola che non c’è.