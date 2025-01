Ilrestodelcarlino.it - Permessi di parcheggio, per il rinnovo la procedura si può svolgere online

Il 31 dicembre sono scaduti iper le aree cittadine dove sono in vigore in parcheggi blu (ovviamente esclusa la zona del lungomare, dove le zone blu vengono attivate a giugno). Il costo annuale del permesso per i residenti è rimasto invariato ovvero 78 euro ridotto a 68 nel caso di mezzi ecoologici. Per il Paese Alto le tariffe sono le seguenti: 104,00 per i residenti (94 con auto ecologica), 210,80 per i non residenti, ai titolari di attività ricettive e alle Ditte individuali/società di persone/società di capitali ( 195 per auto ecologiche). Gli utenti che hanno già registrato un veicolo e non debbano modificare i dati rispetto all’anno precedente, possono effettuare ilattraverso il portale MarchePayment, info su www.comunesbt.it